Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 14:08

Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

Путин подписал указ о проведении Года единства народов России

25 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета 25 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин официально объявил 2026-й Годом единства народов России. Выступая на заседании Государственного совета, глава государства отметил, что уже подписал соответствующий указ. Прямая трансляция встречи ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами по традиции встречаемся в преддверии Нового года. И начну с поздравления: поздравляю вас с наступающим Новым годом. 2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мной подписан соответствующий указ, — сказал президент.

Ранее Путин поручил правительству РФ представить проект указа о проведении в 2026 году Года единства народов России. Срок исполнения — до 30 января 2026 года.

До этого глава государства подписал закон, который продлевает на 2026 год часть специальных полномочий правительства РФ. Эти полномочия, первоначально предоставленные в 2022 году для противодействия санкциям, до сих пор продлевались в полном объеме ежегодно. В их перечень входят, в частности, вопросы организации разрешительной деятельности, лицензирования, защиты интеллектуальной собственности и обращения лекарственных препаратов.

Владимир Путин
Кремль
Россия
указы
