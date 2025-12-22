Путин дал поручение по Году единства народов Путин поручил представить проект указа о проведении Года единства народов

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить проект указа о проведении в 2026 году Года единства народов России. Как говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля, срок исполнения — до 30 января 2026 года.

Правительству Российской Федерации представить проект указа президента Российской Федерации о проведении в 2026 году в Российской Федерации Года единства народов России, включив в него положения, предусматривающие разработку и реализацию при участии совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям плана основных мероприятий, — говорится в документе.

Ранее Путин подписал закон, который продлевает на 2026 год часть специальных полномочий правительства РФ. Эти полномочия, первоначально предоставленные в 2022 году для противодействия санкциям, до сих пор продлевались в полном объеме ежегодно. В их перечень входят, в частности, вопросы организации разрешительной деятельности, лицензирования, защиты интеллектуальной собственности и обращения лекарственных препаратов.