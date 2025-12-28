Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 19:34

Бытовки загорелись в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бытовки загорелись в центре Москвы вечером в воскресенье, 28 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Информация о пострадавших пока не поступала, предварительно, пламя распространилось на 30 квадратных метрах по адресу Зоологическая, 20.

Столичные огнеборцы локализовали пожар в бытовках в центре города, — сказано в сообщении.

Ранее в результате пожара в приюте для животных «Жизнь» в Нижнеудинске Иркутской области погибли девять собак. Инцидент произошел в ветеринарном блоке, который был почти полностью уничтожен огнем.

До этого в Сочи произошел крупный пожар в здании автосервиса, площадь возгорания составила одну тысячу «квадратов». Инцидент произошел на Транспортной улице. На место незамедлительно были направлены сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, пострадал один человек.

Кроме того, музыкальная колонка вспыхнула в одном из баров на Покровском бульваре в Москве. Техника загорелась в самый разгар вечеринки. Персонал клуба решил не проводить эвакуацию и не вызывать бригаду пожарных — колонку потушили своими силами.

Москва
пожары
происшествия
возгорания
