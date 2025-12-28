Вечеринка «с огоньком» в ночном клубе едва не обернулась крупным пожаром В Москве музыкальная колонка загорелась в одном из баров в разгар вечеринки

Музыкальная колонка вспыхнула в одном из баров на Покровском бульваре в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, техника загорелась в самый разгар вечеринки. Судя по появившимся в Сети кадрам, посетители продолжали танцевать, некоторые указывали на горящую колонку сотрудникам заведения.

При этом многие гости начали снимать происходящее на видео. Персонал клуба решил не проводить эвакуацию и не вызывать бригаду пожарных. Колонку потушили своими силами — с помощью огнетушителя. После этого вечеринка продолжилась.

Ранее двухлетний ребенок погиб при пожаре в квартире в Тулуне. Еще трое детей в возрасте двух, пяти и восьми лет пострадали, их госпитализировали. Выяснилось, что несовершеннолетние находились дома без взрослых, возбуждено уголовное дело.

До этого в Магадане новогодняя елка стала причиной пожара в квартире многодетной семьи. Огонь вспыхнул мгновенно из-за неисправной гирлянды на искусственной елке. Пламя быстро перекинулось на натяжной потолок, который начал плавиться и выделять едкий дым, отрезая пути к выходу.