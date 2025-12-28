Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 13:29

Автосервис в Сочи превратился в огромный факел

В Сочи загорелся автосервис на площади 1000 кв. м

Пожар в складских и офисных помещениях на улице Транспортная в Сочи Пожар в складских и офисных помещениях на улице Транспортная в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Читайте нас в Дзен

В Сочи произошел крупный пожар в здании автосервиса, площадь возгорания составляет 1000 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, инцидент произошел на Транспортной улице. На место незамедлительно были направлены пожарники. Предварительно, в результате инцидента пострадал один человек.

Сегодня диспетчер сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре на Транспортной улице в Сочи. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибыв на место, обнаружено, что горит здание автосервиса на площади 1000 кв. м, — сказано в сообщении.

Ранее в городе Чапаевск Самарской области произошел пожар в частном доме. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в результате инцидента погиб ребенок и пострадали трое взрослых. Возгорание случилось на улице Суворова в здании площадью 70 квадратных метров.

До этого спасатели ликвидировали открытое горение в порту Темрюк на Кубани. Как заявили в оперативном штабе Краснодарского края, пожар произошел 25 декабря после атаки украинских беспилотников. Площадь возгорания составила 4000 квадратных метров.

Сочи
автосервисы
пожары
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой человек загадочно умер недалеко от Госдумы
В Москве простились с основательницей РЕН ТВ Лесневской: кадры церемонии
Финляндия приняла на себя сносящий самолеты снежный удар
Гроб с Лесневской привезли на Даниловское кладбище в Москве
Костомаров поделился фото с женой из Сочи
«Чудо природы»: режиссер Житинкин о феномене ушедшей Брижит Бардо
Патриарх Кирилл наградил Захарову церковным орденом
Умерла Брижит Бардо: фото актрисы на экране и в жизни
Огромный обувной склад загорелся под Тверью
Появилась новая информация о жутком пожаре в автосервисе в Сочи
Младенец и трое взрослых попали в массовое ДТП под Екатеринбургом
Смерть единственного сына, травля, Пугачева: как живет Ирина Понаровская
В Петербурге полиция поймала «спортсменов» после массовой драки
Охоту кровожадных китов-убийц на пингвина сняли на видео
Новое в 2026 году: какие дорожные знаки появятся в России с 1 января?
Робот-боец ударил инженера ногой в пах и попал на видео
В НЦ «Россия» состоялась премьера революционного спектакля будущего
ФНС включила Моргенштерну новый долговой «бит»
Россиянин получил полгода колонии строгого режима из-за колбасы
На Украине ТЦК появятся даже в селах
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.