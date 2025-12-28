Автосервис в Сочи превратился в огромный факел

Пожар в складских и офисных помещениях на улице Транспортная в Сочи

В Сочи произошел крупный пожар в здании автосервиса, площадь возгорания составляет 1000 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, инцидент произошел на Транспортной улице. На место незамедлительно были направлены пожарники. Предварительно, в результате инцидента пострадал один человек.

Сегодня диспетчер сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре на Транспортной улице в Сочи. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибыв на место, обнаружено, что горит здание автосервиса на площади 1000 кв. м, — сказано в сообщении.

Ранее в городе Чапаевск Самарской области произошел пожар в частном доме. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в результате инцидента погиб ребенок и пострадали трое взрослых. Возгорание случилось на улице Суворова в здании площадью 70 квадратных метров.

До этого спасатели ликвидировали открытое горение в порту Темрюк на Кубани. Как заявили в оперативном штабе Краснодарского края, пожар произошел 25 декабря после атаки украинских беспилотников. Площадь возгорания составила 4000 квадратных метров.