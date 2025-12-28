Ребенок погиб при пожаре в Самарской области

В частном доме в городе Чапаевске Самарской области произошел пожар, в результате которого погиб ребенок и пострадали трое взрослых, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По данным ведомства, возгорание произошло на улице Суворова в здании площадью 70 квадратных метров.

Загорание частного дома на площади 70 кв. м в г. о. Чапаевск. Погиб 1 человек, Пострадали 3 человека, 1 человек спасен, — сказано в сообщении.

Ранее музыкальная колонка вспыхнула в одном из баров на Покровском бульваре в Москве. Техника загорелась в самый разгар вечеринки. Судя по появившимся в Сети кадрам, посетители продолжали танцевать, некоторые указывали на горящую колонку сотрудникам заведения.

До этого двухлетний ребенок погиб при пожаре в квартире в Тулуне. Еще трое детей в возрасте двух, пяти и восьми лет пострадали, их госпитализировали. Выяснилось, что несовершеннолетние находились дома без взрослых, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Магадане новогодняя елка стала причиной пожара в квартире многодетной семьи. Огонь вспыхнул мгновенно из-за неисправной гирлянды на искусственной елке. Пламя быстро перекинулось на натяжной потолок, который начал плавиться и выделять едкий дым, отрезая пути к выходу.