Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 12:59

Ребенок погиб при пожаре в Самарской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В частном доме в городе Чапаевске Самарской области произошел пожар, в результате которого погиб ребенок и пострадали трое взрослых, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По данным ведомства, возгорание произошло на улице Суворова в здании площадью 70 квадратных метров.

Загорание частного дома на площади 70 кв. м в г. о. Чапаевск. Погиб 1 человек, Пострадали 3 человека, 1 человек спасен, — сказано в сообщении.

Ранее музыкальная колонка вспыхнула в одном из баров на Покровском бульваре в Москве. Техника загорелась в самый разгар вечеринки. Судя по появившимся в Сети кадрам, посетители продолжали танцевать, некоторые указывали на горящую колонку сотрудникам заведения.

До этого двухлетний ребенок погиб при пожаре в квартире в Тулуне. Еще трое детей в возрасте двух, пяти и восьми лет пострадали, их госпитализировали. Выяснилось, что несовершеннолетние находились дома без взрослых, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Магадане новогодняя елка стала причиной пожара в квартире многодетной семьи. Огонь вспыхнул мгновенно из-за неисправной гирлянды на искусственной елке. Пламя быстро перекинулось на натяжной потолок, который начал плавиться и выделять едкий дым, отрезая пути к выходу.

пожары
смерти
дети
Самарская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве простились с основательницей РЕН ТВ Лесневской: кадры церемонии
Финляндия приняла на себя сносящий самолеты снежный удар
Гроб с Лесневской привезли на Даниловское кладбище в Москве
Костомаров поделился фото с женой из Сочи
«Чудо природы»: режиссер Житинкин о феномене ушедшей Брижит Бардо
Патриарх Кирилл наградил Захарову церковным орденом
Умерла Брижит Бардо: фото актрисы на экране и в жизни
Огромный обувной склад загорелся под Тверью
Появилась новая информация о жутком пожаре в автосервисе в Сочи
Младенец и трое взрослых попали в массовое ДТП под Екатеринбургом
Смерть единственного сына, травля, Пугачева: как живет Ирина Понаровская
В Петербурге полиция поймала «спортсменов» после массовой драки
Охоту кровожадных китов-убийц на пингвина сняли на видео
Новое в 2026 году: какие дорожные знаки появятся в России с 1 января?
Робот-боец ударил инженера ногой в пах и попал на видео
В НЦ «Россия» состоялась премьера революционного спектакля будущего
ФНС включила Моргенштерну новый долговой «бит»
Россиянин получил полгода колонии строгого режима из-за колбасы
На Украине ТЦК появятся даже в селах
Трое детей провалились под лед во время прогулки
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.