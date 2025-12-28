В Подмосковье отец похитил дочь, чтобы найти ей «нормального мужика» В Подмосковье отец похитил дочь из аэропорта Домодедово, чтобы выдать замуж

Девушку из Минусинска похитил отец, чтобы выдать замуж, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на возлюбленного пострадавшей. По его словам, 18-летняя Виктория должна была лететь в Хургаду из Красноярска через Москву, но в Домодедово ее задержали под предлогом того, что на нее подали заявление о краже.

После этого в воздушную гавань приехал отец, который забрал дочь. Как утверждает молодой человек, мужчина якобы насильно отвез Викторию в хостел в Мытищах, где отобрал у нее деньги, паспорт и телефон. Ситуация временно разрешилась, когда девушке удалось вызвать полицию.

Отца задержали и доставили в отдел, но вскоре отпустили. Друзья юноши пытались помочь девушке, но родитель увез ее в неизвестном направлении. Возлюбленный Виктории предположил, что отец хочет вернуть ее домой, чтобы «найти ей нормального мужика».

Родители Виктории в свою очередь заявили, что 23 декабря их дочь ушла из дома и забрала с собой все наличные деньги. В полиции установили, что на имя девушки куплены билеты из Абакана в Москву. Через два дня мать подала новое заявление, в котором указала, что на дочь «оказывается психологическое давление со стороны неизвестных лиц». Семья также отрицает, что отец насильно удерживал Викторию.

