Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 20:35

Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа действительно состоялся в воскресенье, 28 декабря, рассказал ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее о прошедшей беседе сообщил глава Белого дома.

Да, могу подтвердить, — сказал Песков.

Трамп назвал беседу с Путиным продуктивной и хорошей. Он провел переговоры перед своей встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что если Зеленский примет план Трампа, то мир, скорее всего, не будет прочным. Эксперт считает, что впоследствии украинская сторона начнет саботировать условия потенциального соглашения. Политолог также добавил, что ни Украина, ни Евросоюз на самом деле не нацелены на мирное урегулирование конфликта.

Немецкий аналитик Кристоф Вайнер также заявил, что Трамп не одобрит предложенный Зеленским план. Он назвал украинскую инициативу «медианаступлением», призванным отвлечь внимание от провалов в зоне СВО. Вайнер отметил, что инициатива Зеленского не содержит конструктивных положений.

Дмитрий Песков
Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
