«Мусоль!»: Лисовец ответил на вопрос об онкозаболевании

Стилист Влад Лисовец заявил, что слухи о его онкозаболевании были «невероятным пиаром». В интервью на YouTube-шоу «Бес комментариев» он добавил, что отказываться от такой раскрутки было бы очень глупо, да и друзья посоветовали «мусолить».

Невероятный пиар, отказываться от него было бы очень глупо. Мне вообще все друзья сказали: «Давай, подхватывай, мусоль!» По мне видно, что со мной все в порядке, волосы свои — не парик. Поэтому занял нейтральную позицию. Никому ничего не объясняю, не говорю ни нет, ни да, — сказал Лисовец.

Он поделился воспоминаниями о детских годах, отмечая, что часто тяжело болел с высокой температурой в школе. Эти события помогли ему научиться спокойно относиться ко всему происходящему и избавиться от страха перед трудностями. Лисовец добавил, что предпочитает держать состояние своего здоровья в тайне и не планирует давать публичные объяснения относительно своей личной жизни.

