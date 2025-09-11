Известный стилист высказал мнение о Лабубу

Российский стилист Владислав Лисовец раскрыл свое отношение к популярной игрушке Лабубу и назвал ее прекрасной. В интервью «Леди Mail» знаток моды заявил о своем позитивном отношении к ней. По словам Лисовца, хотя игрушка стоит достаточно дорого, она может помочь некоторым людям лучше интегрироваться в социальную среду.

Я это никогда не осуждал, очень милая смешная игрушка, прикольная, вызывает улыбку. Сам я Лабубу не носил, и из моих знакомых тоже никто не носил, но вполне принимаю, что кому-то это очень нравится, и так и должно быть, — заявил стилист.

Ранее Владислав Лисовец говорил, что этой осенью в тренде будут сапоги и элегантная обувь на каблуке. Он добавил, что в одежде можно сочетать различные принты при условии, что они будут приглушенных тонов.

Также стилист говорил, что смерть известного модельера Джорджо Армани стала значительной потерей для мировой модной индустрии. В комментарии для NEWS.ru он отметил, что Армани являлся одним из немногих дизайнеров, кого по-настоящему можно было назвать кутюрье. Владислав Лисовец подчеркнул, что всемирно известный модельер уделял огромное внимание моде, постоянно напоминая людям о важности красоты, элегантности и культуры в одежде.