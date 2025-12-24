Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 19:55

Пленный офицер ВС РФ пообещал Зеленскому теплую встречу в Москве

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Президенту Украины Владимиру Зеленскому могли устроить очень теплый прием в Москве, заявил пленный офицер Вооруженных сил России Александр Скворцов в интервью изданию «РБК-Украина». По его словам, украинский глава мог бы остановить конфликт, приняв приглашение на переговоры в столице.

Я вам так скажу: если Зеленский согласится и приедет в Москву, его там очень хорошо и тепло встретят. Поверьте, — сказал Скворцов.

Согласно информации издания, российский офицер попал в плен во время боев в районе Угледара, где участвовал в боевых действиях с октября 2022 года по январь 2023-го.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина до сих пор не получила от Соединенных Штатов официального ответа на свои предложения по мирному плану. Глава государства отметил, что, хотя и слышал некоторые сигналы через переговорную команду, он все еще ожидает реакции и готов к диалогу.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила: Зеленский понимает, что приперт к стене ситуацией на поле боя и своей нелегитимностью. По словам дипломата, в связи с этим глава украинского государства начал шантажировать западных лидеров. Захарова обратила внимание, что недоверие украинцев к Зеленскому растет, они предпочитают покинуть страну.

пленные
приглашения
Владимир Зеленский
Украина
Россия
Москва
