«Не получил»: США «продинамили» Зеленского с ответом на мирные предложения Зеленский заявил об отсутствии ответа США на мирные предложения

Украина до сих пор не получила от Соединенных Штатов официального ответа на свои предложения по мирному плану, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства сообщил, что хотя и слышал некоторые сигналы через переговорную команду, он все еще ожидает реакции и готов к диалогу, передает агентство «РБК-Украина».

Я еще не получил реакцию США. Несколько посланий слышал через переговорную команду, но получаю все сигналы и готов к диалогу, — говорится в сообщении.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что Зеленский разработал ответную стратегию на мирный план, предложенный американским лидером Дональдом Трампом. Киев подготовил свой вариант документа при содействии европейских партнеров, стремясь сделать инициативу США более приемлемой для себя, не испортив при этом отношения с Вашингтоном.

Кроме того, американский чиновник сообщил, что Соединенные Штаты расценили заявление президента Украины о возможности референдума по территориальным вопросам как дипломатический прогресс. По данным портала, переговоры по американскому мирному плану должны активизироваться 15 декабря в Берлине.