14 декабря 2025 в 10:51

На Западе разоблачили хитрый ход Зеленского

WSJ: Зеленский при помощи ЕС составил ответ на мирный план Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский разработал ответную стратегию на мирный план, предложенный американским лидером Дональдом Трампом, сообщает The Wall Street Journal. Киев подготовил свой вариант при содействии европейских союзников. Целью является сделать американскую инициативу более приемлемой для Украины, при этом не испортив отношения с Вашингтоном.

В основе стратегии лежит принцип «да, но». Это означает формальное согласие с предложениями США, но с выдвижением определенных условий. Например, Зеленский заявляет о готовности провести выборы, однако при обязательном условии предварительного прекращения огня. Также он выражает согласие на ограничение численности Вооруженных сил Украины, но в пределах текущей их численности. Аналогичный подход украинский лидер демонстрирует и по другим ключевым вопросам, включая статус Запорожской атомной электростанции.

Ранее Зеленский говорил, что в настоящее время сложились серьезные предпосылки для завершения боевых действий. По его словам, появилась возможность для поиска политического решения кризиса. Украинский лидер сообщил о запланированной серии важных дипломатических встреч. Он собирается провести переговоры как с представителями американской администрации, так и с руководителями европейских государств.

