08 января 2026 в 11:42

Убившего лошадь тигра поймали в Приморье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Приморском крае отловили второго в 2026 году амурского тигра, беспокоящего местных жителей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Хищник, убивший лошадь в Надеждинском округе, был пойман утром 8 января в окрестностях поселка Ключевой.

Власти уточнили, что этот крупный самец 6 января напал на домашнюю лошадь. После поимки тигра доставили в реабилитационный «Центр Тигр» в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра.

4 января в Пожарском округе уже был отловлен первый в этом году «конфликтный» тигр. По данным специалистов, хищник оказался здоров и 7 января его выпустили. Теперь за перемещениями животного будут наблюдать с помощью спутникового ошейника.

Ранее супружеская пара из Хабаровского края обнаружила на льду замерзшей реки двух тигрят. Один из них был уже мертв, а второй находился в состоянии крайней степени истощения. Супруги завернули животных в спальный мешок и отвезли в город, где передали специалистам охотнадзора.

Приморье
тигры
животные
отлов
