«Должны понять»: Туск назвал главную угрозу для НАТО

Претензии Соединенных Штатов на Гренландию подрывают фундаментальный смысл существования НАТО, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он подчеркнул, что Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы, а любая попытка расшатать основы Альянса не найдет понимания в европейских столицах, передает Investing.com.

Ни один член НАТО не может угрожать или нападать на другого члена Альянса, иначе НАТО потеряла бы свой смысл. Дания, конечно же, может рассчитывать на солидарность всей Европы, у меня нет в этом сомнений. В Вашингтоне должны понять, что любая попытка подрыва устоев НАТО не получит понимания ни в одной европейской стране, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил об усилении военного присутствия страны в Гренландии. Он сообщил об активизации участия в учениях Североатлантического альянса и подчеркнул, что Дания, в которую входит и Гренландия, является полноправным членом НАТО.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Гренландия готова обсуждать возможность размещения дополнительного американского военного контингента на своей земле. По его словам, в решении данного вопроса «нет никаких проблем».