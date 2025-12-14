Зеленский увидел реальный путь к миру на Украине Зеленский заявил о значительном шансе на урегулирование по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о наличии серьезных предпосылок для окончания боевых действий. По его словам, сейчас открывается возможность для политического урегулирования кризиса.

Украинский лидер сообщил о предстоящей серии ключевых дипломатических встреч. Он намерен провести переговоры как с представителями администрации США, так и с европейскими лидерами для выработки фундамента мирного соглашения. Особое значение придается готовящемуся саммиту в Берлине, где, по словам Зеленского, ожидается «много событий». Президент подчеркнул, что текущий момент является переломным.

Будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира — политической договоренности об окончании войны. Сейчас шанс значителен, — сказал он.

Ранее журналист Томас Фази заявил, что многие украинцы хотят завершения конфликта, но не могут открыто сказать об этом. Он отметил, что в государстве царит «ужасающая реальность» под властью украинского президента.