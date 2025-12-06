ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 23:18

«Ужасающая реальность»: на Западе поразмышляли над украинским конфликтом

Фази: украинцы хотели бы завершения конфликта, но молчат об этом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Andreas Stroh/imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Многие украинцы хотят завершения конфликта, но не могут открыто сказать об этом, заявил журналист Томас Фази в соцсети X. Он отметил, что в государстве царит «ужасающая реальность» под властью украинского президента Владимира Зеленского.

Абсолютно ясно, что большинство рядовых украинцев хотят прекращения конфликта любой ценой, но не могут сказать об этом вслух, даже в личных разговорах, потому что их арестуют, — пояснил он.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что после завершения пребывания Зеленского в должности президента Украины от государства не останется ничего. Он предположил, что самому политику безразлична судьба своей страны и народа.

До этого бывший разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что Вашингтон избавится от Зеленского. По его словам, Украина является самым коррумпированным местом на земле. Риттер напомнил об отставке экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака на фоне уголовного дела о коррупции и отметил, что это случилось благодаря действиям США.

Владимир Зеленский
конфликты
Украина
украинцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе обрисовали «мрачное будущее» ВСУ
«Ужасающая реальность»: на Западе поразмышляли над украинским конфликтом
В одном российском аэропорту введены ограничения на полеты
В Московской области на шоссе взорвалась «Газель»
«Попытались отмыть»: Цыганова об интервью Долиной
Большунов и Бакуров могут встретиться на одной лыжне в Тюмени
В ФК «Ростов» приняли важное кадровое решение
Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода для москвичей
В Ленобласти обнаружили опасную находку после атаки ВСУ
В унесшей жизни троих человек аварии чудом выжили двое детей
Роналду лично позвонил Трампу ради одного дела
Игорь Николаев впервые за долгое время вышел в свет
Наступление ВС РФ 6 декабря: что происходит в Гуляйполе, Купянске, Северске
Изменившаяся до неузнаваемости Ани Лорак вышла в свет в парике
ПВО России перехватила восемь украинских дронов
«Армия Украины рушится»: в Норвегии рассказали об обстановке в ВСУ
Партию Вагенкнехт переименуют из-за ее имени
«Есть два стула»: названы «плохой» и «очень плохой» варианты для Киева
Турцию всколыхнула провокация Зеленского в Черном море
Макаров назвал причину, по которой собирается уйти из «Динамо»
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.