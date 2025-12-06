«Ужасающая реальность»: на Западе поразмышляли над украинским конфликтом Фази: украинцы хотели бы завершения конфликта, но молчат об этом

Многие украинцы хотят завершения конфликта, но не могут открыто сказать об этом, заявил журналист Томас Фази в соцсети X. Он отметил, что в государстве царит «ужасающая реальность» под властью украинского президента Владимира Зеленского.

Абсолютно ясно, что большинство рядовых украинцев хотят прекращения конфликта любой ценой, но не могут сказать об этом вслух, даже в личных разговорах, потому что их арестуют, — пояснил он.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что после завершения пребывания Зеленского в должности президента Украины от государства не останется ничего. Он предположил, что самому политику безразлична судьба своей страны и народа.

До этого бывший разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что Вашингтон избавится от Зеленского. По его словам, Украина является самым коррумпированным местом на земле. Риттер напомнил об отставке экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака на фоне уголовного дела о коррупции и отметил, что это случилось благодаря действиям США.