В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины Командир отряда спецназа Аид: после Зеленского от Украины останутся руины

После завершения пребывания Владимира Зеленского в должности президента Украины от государства не останется ничего, выразил мнение в интервью NEWS.ru командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид. Собеседник предположил, что самому бывшему артисту Зеленскому безразлична судьба своей страны.

Но на что они (жители Украины - NEWS.ru) рассчитывали, когда комика и шоумена Зеленского ставили главой государства? Я уверен, что в финале его президентства от Украины останутся руины — убитая экономика и распроданное имущество. Но Зеленскому без разницы — он уедет в Израиль и будет там безбедно жить, — полагает военнослужащий.

По мнению Аида, жители Украины уже понимают всю безнадежность своего положения. Но кардинально изменить ситуацию они не смогут: большая часть мужского населения находятся на фронте и там умирают, напомнил собеседник.

Украинцы ничего не могут сделать с этой ситуацией, потому что весь мужской генофонд умирает в «котлах». Остальные по домам прячутся. Если выйдут, то их в те же «котлы» отправят. А много режимов могут сменить женщины? Не думаю, — резюмировал командир отряда спецназа «Ахмат».

Ранее советник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин выразил мнение, что жители Украины не протестуют против происходящих в их стране событий из чувства страха. В 2014 году активистов из Одессы сожгли в Доме профсоюзов представители националистических группировок, и это событие, по его мнению, надолго отбило у украинцев желание протестовать.

Гагин также предположил, что украинский бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком Зеленского» покинул Украину, понимая, что пребывание там становится опасным для свободы и жизни. Внезапный отъезд из страны в таких случаях становится единственным выходом для тех, кто может быть замешан в преступлениях, предположил собеседник.