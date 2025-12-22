Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 16:15

Доброволец «Ахмата» раскрыл, кто стравливает русских, чеченцев и украинцев

Доброволец Молотов из «Ахмата»: русских, чеченцев и украинцев стравливает Запад

Игорь Молотов Игорь Молотов Фото: Из личного архива Игоря Молотова
Русских, чеченцев и украинцев пытаются натравить друг на друга западные правительства и спецслужбы, рассказал NEWS.ru доброволец спецназа «Ахмат» Игорь Молотов. При этом он подчеркнул, что все три народа являются братскими.

Украинцы — наши братья, как и чеченцы. Стравили нас те же самые люди на Западе, что в 90-е разжигали конфликт в Чечне. Это американская и европейские элиты, разведсообщества, корпорации. Им не нужен был единый СССР, не нужна единая Россия. Пилят они нас по национальному признаку. Чтобы этому противостоять, нам надо не отталкивать, а тянуться друг к другу, — рассказал доброволец.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов группировки «Центр» ВС РФ нанесли точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. В ходе операции в Димитрове были уничтожены окруженная пехота противника и его огневые точки.

Доброволец «Ахмата» раскрыл, кто стравливает русских, чеченцев и украинцев
