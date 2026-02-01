Зимняя Олимпиада — 2026
Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Простое песочное печенье из трех ингредиентов Простое песочное печенье из трех ингредиентов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Песочное печенье — классическое лакомство, которое можно легко приготовить дома. Этот рецепт требует всего три основных ингредиента и минимальное время на подготовку. Печенье получается нежным, рассыпчатым и идеально подходит к чашке чая или кофе.

Ингредиенты

  • Масло сливочное (размягченное) — 180 г
  • Сахарный песок — 100 г (50 добавим в само тесто, 50 пойдет на посыпку)
  • Хлебопекарная пшеничная мука — 250 г

Способ приготовления

В подходящей емкости взбейте размягченное сливочное масло с сахарным песком, пока не получится однородная пышная масса. Аккуратно всыпайте в нее предварительно просеянную муку. Помешивайте, пока тесто не станет мягким.

Скатайте из теста колбаску. Присыпьте стол сахарным песком. Обваляйте колбаску в сахаре и разрежьте на небольшие кусочки.

Выложите их на противень, застеленный пергаментом или бумагой.

Выпекайте печенье в течение 15–20 минут при 180 градусах до легкого золотистого оттенка.

Полезные советы:

  • Добавки: разнообразить вкус можно с помощью цедры цитрусовых или ванильного сахара.
  • Украшение: перед выпеканием посыпьте печенье корицей для дополнительного аромата.
  • Хранение: готовое печенье храните в герметичном контейнере до недели.

Анастасия Фомина
А. Фомина
