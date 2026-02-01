Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале неоднозначное высказывание министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, назвав его «цитатами писториусов». Ранее немецкий политик, оправдывая рост военных расходов, заявил, что «грустной задницей радостно не пукнешь», призывая таким образом к оптимизму.

Цитаты писториусов, — написала Захарова.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его поведение и солнцезащитные очки, которые стали причиной международного посмешища. Он сослался на заявление Захаровой, публично высмеявшей «волшебные очки», и призвал убрать его с поста.

До этого Захарова заявила, что лидеры Евросоюза в очередной раз проигнорировали интересы Венгрии и Словакии ради продолжения конфронтации с Россией, после того как те заявили о намерении подать иски из-за запрета на поставки российского газа.

Накануне Захарова рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский умалчивает о своей собственной роли в создании кризиса в стране, включая энергетический коллапс. Она отметила, что, отказавшись от поездки в Давос под предлогом заботы о гражданах, он затем отправился туда ради возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом, забыв о страданиях соотечественников.