01 февраля 2026 в 17:17

«Прочь его!»: во Франции поддержали шутку Захаровой о Макроне

Политик Филиппо поддержал слова Захаровой о нелепости Макрона в очках

Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон своими выходками унижает население собственной страны, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X. Политик указал, что представитель МИД РФ Мария Захарова публично высмеяла его «волшебные очки».

В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира! Представительница российской дипломатии [Мария Захарова] публично высмеяла его, упомянув «его волшебные очки»! Очки, которые позволяют ему говорить что угодно, например, об «общей границе с Россией»: границе, которой на самом деле не существует. <…> Этот нелепый хвастун унижает нас повсюду. Прочь его! — призвал политик.

Захарова прокомментировала высказывания Макрона относительно текущих мировых процессов, отметив, что Макрон якобы «прозрел» касательно утверждения силы в международной политике благодаря своим особым «волшебным» солнцезащитным очкам. Она добавила, что заявления Макрона о России являются неприемлемыми.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал видео, в котором пародирует Макрона в солнцезащитных очках во время Всемирного экономического форума в Давосе. В кадре Стармер надел аксессуар в стиле «авиаторы», схожий с тем, что в последнее время часто носит французский лидер. Обращаясь к зрителям, британский премьер произнес слово «бонжур».

