«Пусть заткнется»: французы унизили Макрона после нападок на Россию Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона после слов о России

Читатели французской газеты Le Figaro резко осудили президента Эммануэля Макрона после слов, что Россия якобы укрепила НАТО и сплотила страны Европы. Они посоветовали главе государства «заткнуться». Пользователи также обратили внимание, что Макрон молчит о Минских соглашениях, которые Европа так и не выполнила.

Макрон как обычно: не разберешь, что он говорит, да и никто ему не верит. И ни разу он не упомянул о проваленных европейцами Минских соглашениях. Пусть уже заткнется, — сказал один из читателей.

Другой пользователь назвал смешным то, как Макрон объясняет «поражение» Москвы. Он напомнил французскому лидеру, как еще в 2022 году министр экономики Брюно Лемэр обещал «поставить на колени» экономику России.

Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо жестко раскритиковал решение Макрона выделить Украине кредит на €90 млрд и принять 20-й пакет санкций против России. Политик сравнил поведение главы государства с бездумными действиями робота. По мнению Филиппо, такая политика лишь вредит французам, а также демонстрирует пренебрежение к мнению других стран Европы.