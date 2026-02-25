Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 18:36

«Пусть заткнется»: французы унизили Макрона после нападок на Россию

Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона после слов о России

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читатели французской газеты Le Figaro резко осудили президента Эммануэля Макрона после слов, что Россия якобы укрепила НАТО и сплотила страны Европы. Они посоветовали главе государства «заткнуться». Пользователи также обратили внимание, что Макрон молчит о Минских соглашениях, которые Европа так и не выполнила.

Макрон как обычно: не разберешь, что он говорит, да и никто ему не верит. И ни разу он не упомянул о проваленных европейцами Минских соглашениях. Пусть уже заткнется, — сказал один из читателей.

Другой пользователь назвал смешным то, как Макрон объясняет «поражение» Москвы. Он напомнил французскому лидеру, как еще в 2022 году министр экономики Брюно Лемэр обещал «поставить на колени» экономику России.

Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо жестко раскритиковал решение Макрона выделить Украине кредит на €90 млрд и принять 20-й пакет санкций против России. Политик сравнил поведение главы государства с бездумными действиями робота. По мнению Филиппо, такая политика лишь вредит французам, а также демонстрирует пренебрежение к мнению других стран Европы.

Франция
Эммануэль Макрон
Европа
Россия
