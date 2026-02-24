Британия раскрыла подробности работы штаба для переброски войск в Киев Британия создала штаб в рамках переброски многонациональных сил на Украину

Штаб-квартира так называемых многонациональных сил для Украины официально начала свою деятельность на территории Великобритании, сообщается на сайте министерства обороны Соединенного королевства. В рамках этого проекта уже функционирует специальный аппарат, в состав которого входят 70 человек.

В рамках создания многонациональных сил для Украины функционирует штаб численностью 70 человек. Подготовка к развертыванию британских войск поддерживается финансированием в размере 200 млн фунтов стерлингов (20,6 млрд рублей, — NEWS.ru) со стороны правительства, — сказано в сообщении.

Участники данного объединения планируют провести совместную видеоконференцию 24 февраля. В обсуждении текущих планов и координации действий примут участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что несколько европейских государств планируют совместно заняться разработкой недорогих систем ПВО. Речь идет о создании беспилотных летательных аппаратов и ракет для комплексов ПВО. В проекте примут участие Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.