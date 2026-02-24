Пожарная машина насмерть сбила школьника в российском городе

Зимняя Олимпиада — 2026
В Петербурге пожарная машина насмерть сбила шестилетнего мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пожарный автомобиль насмерть сбил шестилетнего ребенка, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по городу и Ленобласти. Инцидент произошел около семи часов вечера 23 февраля.

Установлено, что КАМАЗ следовал к месту пожара по тротуару вдоль дома № 21 по проспекту Металлистов. Выполняя маневр поворота направо, водитель допустил наезд на мальчика, который находился с правой стороны от спецмашины вместе с бабушкой.

Ребенок был экстренно госпитализирован. Медицинская помощь не дала результатов — мальчик скончался от травм в больнице. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее на западе Турции произошла массовая авария с участием 16 автомобилей, пострадали 13 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной ДТП стало ухудшение видимости из-за подожженных на обочине покрышек: водители резко тормозили, а ехавшие следом не успевали среагировать.

До этого водитель автомобиля Honda не справился с управлением на автодороге Ялта — Севастополь. Он вылетел на обочину и задавил двух парней, которые стояли возле мопеда. В результате погиб 14-летний подросток.

ДТП
пожарные
смерти
Санкт-Петербург
