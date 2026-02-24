Пожарная машина насмерть сбила школьника в российском городе

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пожарный автомобиль насмерть сбил шестилетнего ребенка, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по городу и Ленобласти. Инцидент произошел около семи часов вечера 23 февраля.

Установлено, что КАМАЗ следовал к месту пожара по тротуару вдоль дома № 21 по проспекту Металлистов. Выполняя маневр поворота направо, водитель допустил наезд на мальчика, который находился с правой стороны от спецмашины вместе с бабушкой.

Ребенок был экстренно госпитализирован. Медицинская помощь не дала результатов — мальчик скончался от травм в больнице. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

