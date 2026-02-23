Тлеющие покрышки стали причиной массового ДТП с участием 16 машин

На западе Турции произошла массовая авария с участием 16 автомобилей, пострадали 13 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает IHA. По предварительной информации, причиной ДТП стало ухудшение видимости из-за подожженных на обочине покрышек: водители резко тормозили, а ехавшие следом не успевали среагировать.

16 автомобилей, в том числе автобусы, маршрутки и фуры, столкнулись на трассе TEM в районе деревни Аланджума, пострадали 13 человек, четверо из них в тяжелом состоянии, — сказано в сообщении.

Ранее страшная авария произошла в Воронежской области на трассе Р-298 Курск — Воронеж — Р22 «Каспий». Легковой автомобиль Kia Ceed столкнулся с грузовым транспортным средством DAF. Водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте. Родственникам погибших оказали психологическую помощь.

До этого водитель автомобиля Honda не справился с управлением на автодороге Ялта — Севастополь. Он вылетел на обочину и задавил двух парней, которые стояли возле мопеда. В результате погиб 14-летний подросток.