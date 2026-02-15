Зимняя Олимпиада — 2026
Французский политик пожалел униженного в Мюнхене Макрона

Лидер «Патриотов» Филиппо: Макрона унизили на Мюнхенской конференции

Эммануэль Макрон
Европейские лидеры под камерами унизили французского президента Эммануэля Макрона, заявил в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он прокомментировал видео с Мюнхенской конференции с участием премьера Британии Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. Журналисты запечатлели, как те увлеченно беседуют, полностью игнорируя находящегося рядом президента Франции.

Когда видишь такое, понимаешь, каким глупцом воспринимают Макрона другие главы государств и правительств! — посетовал Филиппо.

Ранее Макрон заявил, что поддерживает дружеские отношения с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Так он ответил на появившиеся в СМИ публикации о возможных разногласиях между лидерами двух стран. Также отмечается, что французский лидер покинул неформальный саммит ЕС в Бельгии в хорошем настроении.

До этого немецкая газета Bild предположила, что Макрон сам загнал себя в изоляцию перед неформальным саммитом стран — участниц Европейского союза. Как уточнили авторы, нынешнее положение президента Франции обусловлено рядом факторов, среди которых критика Парижа в адрес Мерца.

