13 февраля 2026 в 15:24

Макрон прояснил свои отношения с Мерцем на фоне слухов в СМИ

Макрон заявил о дружбе с Мерцем, несмотря на слухи о разногласиях

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает дружеские отношения с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает Politico. Так он ответил на появившиеся в СМИ публикации о возможных разногласиях между лидерами двух стран.

На прямой вопрос журналистов, являются ли они с Мерцем хорошими друзьями, Макрон кратко ответил: «Да, всегда». Также отмечается, что французский лидер покинул неформальный саммит ЕС в Бельгии в хорошем настроении.

До встречи в Брюсселе в прессе появились сообщения о расколе внутри Евросоюза. Некоторые СМИ писали, что традиционный «немецко-французский мотор Европы» сменился на «немецко-итальянский», намекая на сближение Берлина с Римом. В частности, сообщалось о возможной «мести» Мерца Макрону из-за срыва плана по передаче замороженных российских активов Украине.

Ранее немецкая газета Bild обратила внимание, что Макрон сам загнал себя в изоляцию перед неформальным саммитом стран — участниц Европейского союза. Как уточнили авторы, нынешнее положение президента Франции обусловлено рядом факторов, среди которых критика Парижа в адрес Мерца.

