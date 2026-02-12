В Европе признали, что Макрон изолировал сам себя

Президент Франции Эммануэль Макрон сам загнал себя в изоляцию перед предстоящим неформальным саммитом стран-участниц Европейского союза, сообщает немецкая газета Bild. Он пройдет в бельгийском замке Альден-Бизен в этот четверг, 12 февраля.

Перед встречей ЕС <...> Эммануэль Макрон сам изолировал себя, — говорится в публикации.

Как уточнили авторы материала, нынешнее положение Макрона обусловлено рядом факторов. Среди них в том числе критика Парижа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца за стремление использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

Кроме того, на ситуацию повлияли планы Макрона использовать еврооблигации для этих целей. По мнению аналитиков, Франция уже уступила Италии свою позицию в европейском «локомотиве».

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев предположил, что Макрон стремится наладить диалог с Россией, чтобы вернуть Европе утраченную субъектность. Кроме того, французский лидер хочет обеспечить безопасность региона.