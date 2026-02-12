Политолог объяснил, почему Макрон хочет помирить Европу с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится наладить диалог с Россией, чтобы вернуть Европе утраченную субъектность и обеспечить безопасность региона, предположил в беседе с NEWS.ru член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев. По его словам, последние инициативы французского лидера, включая контакты на высоком уровне, демонстрируют попытку Парижа создать независимый от Вашингтона канал связи с Москвой.

Последние заявления Макрона о необходимости возобновления диалога Европы с Россией свидетельствуют об осознании ЕС изменения геополитической реальности. Долгие годы Европа шла в фарватере США по украинскому вопросу. Но теперь видно, что ее ключевые интересы и видение безопасности не тождественны американским. Предложение Парижа является попыткой вернуть Европе утраченную субъектность и независимость от третьих сторон в вопросах урегулирования кризиса на Украине. Франция, судя по запланированному визиту советника Макрона Эммануэля Бонна в Москву и восстановлению контактов, старается создать параллельный канал связи, опасаясь остаться на периферии при определении ключевых параметров будущей безопасности, — пояснил Васильев.

Однако он отметил, что ключевые решения по безопасности по-прежнему будут принимать Москва и Вашингтон. По его словам, действия Макрона важны, поскольку могут стать рычагом для укрепления собственных позиций внутри трансатлантического альянса. Политолог также подчеркнул, что реакция РФ на эти шаги взвешенная и прагматичная.

Ранее европейский дипломат сообщил, что государства ЕС поддерживают возобновление диалога с Россией на фоне сообщений о возможном визите Бонна в Москву. В Брюсселе существует консенсус о смене контекста по сравнению с 2022 годом.