Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 14:47

Политолог объяснил, почему Макрон хочет помирить Европу с Россией

Политолог Васильев: Макрон хочет наладить диалог с РФ ради безопасности Европы

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится наладить диалог с Россией, чтобы вернуть Европе утраченную субъектность и обеспечить безопасность региона, предположил в беседе с NEWS.ru член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев. По его словам, последние инициативы французского лидера, включая контакты на высоком уровне, демонстрируют попытку Парижа создать независимый от Вашингтона канал связи с Москвой.

Последние заявления Макрона о необходимости возобновления диалога Европы с Россией свидетельствуют об осознании ЕС изменения геополитической реальности. Долгие годы Европа шла в фарватере США по украинскому вопросу. Но теперь видно, что ее ключевые интересы и видение безопасности не тождественны американским. Предложение Парижа является попыткой вернуть Европе утраченную субъектность и независимость от третьих сторон в вопросах урегулирования кризиса на Украине. Франция, судя по запланированному визиту советника Макрона Эммануэля Бонна в Москву и восстановлению контактов, старается создать параллельный канал связи, опасаясь остаться на периферии при определении ключевых параметров будущей безопасности, — пояснил Васильев.

Однако он отметил, что ключевые решения по безопасности по-прежнему будут принимать Москва и Вашингтон. По его словам, действия Макрона важны, поскольку могут стать рычагом для укрепления собственных позиций внутри трансатлантического альянса. Политолог также подчеркнул, что реакция РФ на эти шаги взвешенная и прагматичная.

Ранее европейский дипломат сообщил, что государства ЕС поддерживают возобновление диалога с Россией на фоне сообщений о возможном визите Бонна в Москву. В Брюсселе существует консенсус о смене контекста по сравнению с 2022 годом.

Россия
Европа
США
Эммануэль Макрон
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певцу Абдразакову пророчат кресло главы известного петербургского театра
В Польше испугались одного решения Макрона по России
В Тюмени раскрыли дело о заказном убийстве из-за спора о ребенке
В Москве задержали экс-главу FESCO и вице-президента компании
Безруков ответил на слухи о руководстве МХАТ
Синоптик ответил, когда в Москве наступит климатическая весна
В УЕФА рассказали, вернутся ли российские сборные на международные турниры
Мужчинам напомнили, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте
«Ни в коем разе»: Полина Диброва оценила отказ Елены Товстик давать развод
Полянский указал на молчание Запада после покушения на Алексеева
Названа стоимость недельного семейного отдыха Овечкина в Дубае
«Ни миллионы, ни доллары»: Диброва раскрыла условие брака с миллиардером
В соседней с Россией стране объявили охоту на один вид помета
Врач назвал главные факторы развития акне
Полянский указал на закономерность в атаках Киева на мирное население РФ
Психолог дала советы, как не впасть в депрессию до весны
Барановская присвоила себе финансовый успех Аршавина
Полиция Петербурга задержала двоих мужчин за поджог двери знакомого
Экс-глава департамента Минпромторга попал в полицию
Постпред России в ОБСЕ обвинил Украину в срыве переговорных усилий
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.