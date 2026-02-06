На Западе объяснили интерес Евросоюза к диалогу с Россией Politico: в ЕС проявили интерес к диалогу с Россией в новом контексте

Европейские государства поддерживают возобновление диалога с Россией на фоне сообщений о возможном визите советника президента Франции Эммануэля Бонна в Москву, сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата. В публикации отмечается, что в Брюсселе существует консенсус о смене контекста по сравнению с 2022 годом, и другие столицы солидарны с попытками восстановления контактов.

Между тем европейский дипломат, вовлеченный в отчеты, заявил, что в Брюсселе имеется согласие в отношении того, что [сейчас] «другой контекст, чем в 2022 году» и что другие столицы «вполне солидарны» с попытками возобновления диалога, — говорится в материале.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил, что премьер-министры Венгрии, Италии и Словакии Виктор Орбан, Джорджа Мелони и Роберт Фицо способны вернуть диалог с Россией. По его мнению, эти политические фигуры могут выступить посредниками в налаживании связей между Европейским союзом и Москвой.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин объяснил, что Европу к диалогу с Россией подталкивают экономические потребности. Он отметил, что РФ способна предоставить необходимые объемы энергетических ресурсов на выгодных условиях.