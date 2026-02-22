Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 07:49

Уиткофф сделал смелое заявление о Путине

Уиткофф признался, что Путин в ходе двусторонних встреч всегда оставался честным

Владимир Путин и Стив Уиткофф Владимир Путин и Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что за все время личных контактов с российским лидером Владимиром Путиным тот ни разу не дал повода усомниться в своей искренности. По признанию американского политика, высказанному в интервью телеканалу Fox News, такие встречи становятся все более актуальными.

Он всегда был со мной честен, — сообщил Уиткофф.

Важнее всего проводить переговоры с российской стороной на фоне текущих международных процессов, уточнил американский представитель. Дипломат выразил надежду, что продолжающиеся переговоры между Москвой и Вашингтоном позволят успешно завершить урегулирование наиболее острых вопросов.

Ранее Уиткофф указал, что вскоре должны появиться хорошие новости о мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, следующая встреча делегаций может состояться в течение трех следующих недель. Он отметил, что встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского в какой-то момент может даже стать трехсторонней.

