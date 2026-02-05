В Госдуме раскрыли, что подталкивает Европу к диалогу с Россией

К диалогу с Россией Европу подталкивает экономическая необходимость, объяснил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. По его словам РФ может дать нужное количество энергоносителей по приемлемым ценам.

Европа в лице лидеров своих стран ищет пути налаживания диалога с Россией. К этому их подталкивает экономическая необходимость. Без энергоносителей из России европейская экономика начинает задыхаться, не выдерживает конкуренции с такими гигантами, как США и Китай. Американский газ для Европы намного дороже российского, — напомнил Афонин.

По его словам, с одной стороны, европейские политики видят объективную необходимость восстановления отношений с Россией.

С другой стороны, очень многие из них вложили весь свой политический «капитал» в украинский нацистский проект «Антироссия». Если этот проект потерпит крах, их политические карьеры могут полететь в тартарары. Вот перед такой «вилкой» они сами себя поставили. Тем не менее, инициативы по возобновлению контактов с Москвой — позитивный сигнал. Европа начинает трудное возвращение в объективную реальность, — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Москву с неанонсированным визитом посетил дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Его переговоры в российской столице, как полагают, были направлены на поиск путей диалога между Парижем и Москвой.