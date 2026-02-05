Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 15:30

В Госдуме раскрыли, что подталкивает Европу к диалогу с Россией

Афонин: экономическая необходимость подталкивает Европу к диалогу с Россией

Юрий Афонин Юрий Афонин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

К диалогу с Россией Европу подталкивает экономическая необходимость, объяснил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. По его словам РФ может дать нужное количество энергоносителей по приемлемым ценам.

Европа в лице лидеров своих стран ищет пути налаживания диалога с Россией. К этому их подталкивает экономическая необходимость. Без энергоносителей из России европейская экономика начинает задыхаться, не выдерживает конкуренции с такими гигантами, как США и Китай. Американский газ для Европы намного дороже российского, — напомнил Афонин.

По его словам, с одной стороны, европейские политики видят объективную необходимость восстановления отношений с Россией.

С другой стороны, очень многие из них вложили весь свой политический «капитал» в украинский нацистский проект «Антироссия». Если этот проект потерпит крах, их политические карьеры могут полететь в тартарары. Вот перед такой «вилкой» они сами себя поставили. Тем не менее, инициативы по возобновлению контактов с Москвой — позитивный сигнал. Европа начинает трудное возвращение в объективную реальность, — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Москву с неанонсированным визитом посетил дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Его переговоры в российской столице, как полагают, были направлены на поиск путей диалога между Парижем и Москвой.

Европа
газ
Россия
диалог
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученикам в Уфе обеспечат психологическую поддержку после стрельбы в школе
«Стали предметом торга»: Москалькову возмутило отношение Киева к курянам
Стало известно о судьбе напавшего на ребенка в Шереметьево
Педиатр назвала скрытую опасность бассейнов в теплых странах для детей
Муж Бородиной сбежал со съемок из-за ее бывшего
Адвокат оценил сложности нового закона о сталкинге
Песков раскрыл позицию России по обсуждению с США вопроса о продлении ДСНВ
Лев набросился на прохожего в Махачкале
Москалькова заявила об удержании курян на Украине как заложников
«Че такая дура?»: Гузеева публично поругалась в соцсети
В Госдуме захотели внести поправки в Трудовой кодекс
В Германии озвучили ужасающую правду об отношении Европы к ядерной угрозе
Путин возмутился практикой злоупотребления популярными лекарствами
В Белоруссии осудят литовца по обвинению в геноциде
На Западе раскрыли одну из тем переговоров в Абу-Даби
Детский психолог дала советы, как воспитать в ребенке эрудицию
«Выдернул детей»: Галкина заподозрили в авторитарном родительстве
«Весь мир гоняется»: Путин высоко оценил разработку по добыче лития из воды
Жизнь во Франции, отказ от съемок в «6 кадрах»: где сейчас Ирина Медведева
Появились кадры возвращения российских военных из плена
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.