Почему не работает Telegram сегодня, 24 февраля: замедление, разблокировка

Сегодня, 24 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера, ждать ли полную блокировку или ограничения будут сняты?

Где не работает Telegram 24 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 24 февраля, пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 56% сообщений о сбоях в работе Telegram 24 февраля приходятся на Москву, 8% — на Свердловскую область, 6% — на Марий Эл, Орловскую, Нижегородскую, Московскую и Омскую области, 3% — на Татарстан, Краснодарский край и Курскую область.

Почему не работает Telegram 24 февраля

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram в связи с тем, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

По данным «Российской газеты», в отношении основателя Telegram Павла Дурова ведется расследование по статье о содействии террористической деятельности. Как сообщает источник, мессенджер фигурировал в более 150 тысячах преступлений, из них 33 тысячи — диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Уточняется, что через приложение координировался теракт в «Крокус Сити Холле» и убийства Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова.

В Роскомнадзоре также сообщили, что Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека». В пресс-службе ведомства отметили, что администраторы мессенджера каждый день удаляют до сотни таких ботов, но принципиального изменения ситуации на настоящий момент не произошло.

Замедление сервисов Telegram осуществляется на основе требований федерального законодательства, заверил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, распространение наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором. При этом сейчас замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается», — заявил он.

Могут ли разблокировать Telegram

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники из нескольких ведомств сообщил, что Роскомнадзор с 1 апреля приступит к тотальной блокировке Telegram. В то же время заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что есть надежда на снятие ограничений с мессенджера до 1 апреля, если его руководство откроет юрлицо, будет хранить персональные данные и платить налоги на территории России, а также заблокирует запрещенный в стране контент.

«Тут равновероятно: Telegram может исполнить требования, тогда с него к 1 апреля будут сняты ограничения, так и может игнорировать требования, и у Роскомнадзора появится возможность для дополнительных ограничений», — сказал парламентарий.

Читайте также:

Мелкие дожди и тепло до 0? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать

Тайный избранник, слова о детях, мнение об СВО: как живет Марина Коняшкина

Ночные снегопады и холод до −10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать