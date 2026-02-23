Тайный избранник, слова о детях, мнение об СВО: как живет Марина Коняшкина

Актриса Марина Коняшкина активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о ее личной жизни и новых проектах?

Чем известна Коняшкина

Марина Коняшкина родилась 7 июля 1985 года в Минске. Окончила актерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина.

Коняшкина снималась в картинах «Искушение», «Александра», «Карина Красная», «Ловушка», «Последний шанс», «Ча-ча-ча», «Когда закончится февраль», «Союз спасения. Время гнева», «Чебурашка», «Полюби меня снова» и других.

Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Коняшкиной

Марина Коняшкина не замужем, детей у нее нет.

«Думаю, что для треснувшего брака никакие подпорки извне не помогут. Нельзя специально рожать детей только для того, чтобы удержать мужа и сохранить семью. „Сейчас я возьму и сделаю так-то, чтобы склеить то, чего уже нет“ — так не работает», — говорила она в интервью KP.RU.

В интервью журналисту Светлане Баласанян она признавалась, что состоит в отношениях, но имя возлюбленного не раскрыла.

«У меня все хорошо. Отношения официально не оформлены, может, оформим, посмотрим. Я как за каменной стеной. О своей личной жизни и изменениях в ней я могу поговорить только с тем, с кем у меня происходят эти изменения. Да и к тому же я уважаю личное пространство другого человека, не все мужья и мужчины хотят мелькать и быть известными», — уточнила Коняшкина.

Что Коняшкина говорила об Украине

Марина Коняшкина снялась в большом количестве украинских проектов, однако после работы в сериале «Завтрак в постель», съемки которого проходили в Ялте, ей запретили въезд на Украину.

«Сейчас мне въезд туда закрыт. Я снималась в Крыму. Это был проект „Завтрак в постель“. Съемки проходили в Ялте. А до этой ситуации я очень плотно работала на Украине, может, им нравились мои белорусские корни, не знаю. Но начала я там сниматься давно, еще до всех конфликтов, с 2008 года. Последний проект мы снимали в Черновцах, это Западная Украина», — говорила Коняшкина.

Актриса отметила, что сейчас запрет на въезд на Украину «действует как никогда», но она надеется, что однажды вновь сможет сниматься там. Коняшкина также призналась, что никогда не чувствовала со стороны украинцев негатива по отношению к себе.

Что Коняшкина говорила о спецоперации

В 2022 году после начала спецоперации Марина Коняшкина написала в соцсетях, что она «против любой войны в мире», однако не обозначила свою позицию по спецоперации.

«Самопровозглашенные судьи требуют от всех высказывать свою позицию, ибо если ты не пишешь или хотя бы не приклеиваешь к своей аватарке тот или иной флаг, то ты автоматически, опять какими-то мнимыми судьями, зачисляешься в определенный лагерь. Или я что-то упустила? Для меня как раз это довольно дико: сидя в теплом доме, из кровати писать в соцсети, что я против войны. Я себя спрашиваю каждое утро: что я могу сделать сегодня для достижения своей позиции „я против любой войны во всем мире“? И как я могу помочь тем, кто в ней оказался? Куда перевести средства, отвезти лекарства и т. д. И неужели мне надо это выставлять, чтобы показать, что я „правильная“? Мне как-то это совестно. Я ведь делаю это не ради того, чтобы обо мне что-то думали или чтобы мне „не прилетело“», — высказалась актриса.

Спустя время она объяснила, что опубликовала пост об СВО, поскольку люди «требовали» от нее высказаться.

«Это было самое начало, тогда от меня все что-то требовали: близкий круг, знакомые. Так же было с коронавирусом, когда все спорили о том, нужно ли носить маску, и могли друг друга убить в очереди. А мои слова о провозглашенных судьях… Как правило, оказалось потом, что те, кто „топил“ за одну сторону, у них просто не получилось на другой стороне, в другой стране. Поймите: я за честность перед собой. И действительно — а судьи кто? Зачем мне высказываться? Я могу что-то поменять? Или высказываться, чтобы меня просто кто-то записал в „свой лагерь“? Что за бред? Давайте просто делать что можем», — добавила Коняшкина в интервью Светлане Баласанян.

Чем сейчас занимается Коняшкина

Марина Коняшкина продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Наши женщины» и «Неугомонный дух».

В 2025 году вышел мини-сериал «Закон случайных совпадений» с Коняшкиной. В 2026 году вышла комедия «Чебурашка-2» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Извозчик» и «Анка с Молдаванки. 5 лет спустя» с участием актрисы.

