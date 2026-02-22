В Британии предложили судиться с Трампом Британский политик Дейви призвал подать иск против Трампа на $134 млрд

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен взыскать с президента США Дональда Трампа более $134 млрд (11 трлн рублей) компенсации за ущерб, нанесенный экономике Соединенного Королевства, заявил лидер британских либерал-демократов Эд Дейви в своем обращении в соцсети X. Инициатива прозвучала на фоне обострения торговой войны после решения Верховного суда США по импортным пошлинам.

Трамп любит подавать иски <...>, поэтому премьер-министру стоит последовать его примеру. Стармеру стоит подать иск против президента за незаконный ущерб, нанесенный британской экономике. Не переживай, Дональд, мы ограничимся 100 млрд фунтов, это же так работает? — написал Дейви.

Этими словами он намекнул на многомиллиардные иски, которые сам американский лидер неоднократно инициировал против оппонентов. Поводом для требования стал пятничный вердикт Верховного суда США, признавший незаконным введение Трампом импортных пошлин на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

В ответ на решение суда политик заявил о наличии «запасного плана». В субботу он повысил пошлины против всех стран мира с 10% до 15%, что нанесло очередной удар по международной торговле и, по мнению британских политиков, усугубило ущерб для экономики Великобритании.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков объяснил решение Трампа. По его словам, на такой шаг повлияло решение Верховного суда США о признании незаконными прошлых тарифов.