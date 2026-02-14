Британский премьер-министр Кир Стармер заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о намерении углубить интеграцию страны с Евросоюзом в сферах экономики, обороны и технологий, сообщается в официальном коммюнике на сайте британского правительства. По словам политика, это необходимо для повышения безопасности, экономического роста и уровня жизни британцев.

Премьер-министр рассказал о своих больших амбициях по поводу будущего партнерства между Великобританией и ЕС. Он обозначил свое желание дальнейшей интеграции в сфере экономики, обороны и технологий в интересах большей безопасности, более сильного экономического роста и более высоких жизненных стандартов для британцев, — говорится в документе.

Ранее западные журналисты заявили, что спустя почти 10 лет после референдума Великобритания должна наконец признать полный провал Brexit как на международной арене, так и во внутренней политике. По их мнению, для движения вперед стране необходимо перестать «жить во лжи» о выходе из Евросоюза.

Кроме того, министр обороны Великобритании Джон Хили провел в рамках Мюнхенской конференции переговоры с коллегами из стран Балтии и Северной Европы, где обсуждалась возможность силового захвата танкеров, связанных с так называемым теневым флотом. Во встрече участвовали представители 10 государств.