14 февраля 2026 в 11:10

Британия и страны ЕС обсудили стратегию в отношении «теневого флота»

Bloomberg: Британия со странами ЕС готовятся к захвату танкеров без флага

Министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Балтии и Северной Европы действия против танкеров, которые могут быть связаны с российским «теневым флотом», пишет Bloomberg. Союзники не исключают их захват.

Отмечается, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности прошли переговоры с участием представителей десяти стран. Агентство расценило этот диалог как признак стремления Европы к более активным мерам по сокращению доходов российского бюджета.

Сообщается, что в числе участников был начальник Генерального штаба Великобритании адмирал сэр Ричард Найтон. Он изложил варианты действий против танкеров, включая проведение совместных операций по их задержанию.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал предупреждение и новые меры европейских стран в адрес судов без флага. По его словам, Евросоюз хочет оправдать пиратство и легализовать захват российских нефтяных танкеров.

Британия
Евросоюз
Россия
танкеры
