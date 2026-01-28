Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 19:08

«Для России это вызов»: энергетик о мерах ЕС в отношении судов без флага

Энергетик Юшков: ЕС хочет оправдать пиратство мерами в адрес судов без флага

Игорь Юшков Игорь Юшков Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Евросоюз хочет оправдать пиратство новыми мерами в отношении судов без флага, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя предупреждение европейских стран в адрес таких судов о якобы рисках аварий. Он отметил, что ЕС использует это для обоснования возможного захвата российских нефтяных танкеров

Это исключительно попытка оправдать свои действия, которые на данный момент трактуются международным правом как пиратство. Никакой реальной угрозы со стороны танкеров нет, и само оправдание тоже действует с натяжкой, но для России это вызов. Безусловно, это по сути объявление того, что они будут, может быть, не массово, но захватывать танкеры с российской нефтью, — объяснил Юшков

Собеседник подчеркнул, что такие обвинения не имеют ничего общего с реальностью. Россия должна дать ответ на подобные действия, добавил он.

Подобная практика, например, отключение транспондера и спуфинг, то есть подмена данных о геолокации, используется давно. Иран это использует десятилетиями. Россия тоже использует это, ведь тот самый теневой флот, который вывозит нашу нефть, применяет такие методы как минимум с начала применения санкций и потолка цен, то есть с 5 декабря 2022 года. И с 2022 года никого это не беспокоило, никаких аварий не было, спасательных операций не требовалось. И тут вдруг они потребовались ровно после того, как американцы показали пример с захватом танкеров, которые вывозят венесуэльскую нефть, — резюмировал Юшков.

Ранее посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что российские нефтедобывающие компании продолжают свою деятельность на территории Венесуэлы. Он подчеркнул, что никаких решений о прекращении взаимодействия российских и венесуэльских нефтяников не принималось.

