Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 18:50

Британию призвали признать «ужасающий провал» Brexit

Politico: Британия должна признать полный провал проекта Brexit

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Великобритании спустя почти 10 лет после референдума необходимо открыто признать полный провал проекта Brexit как для европейской, так и для внутренней политики, пишет Politico. По мнению издания, чтобы двигаться вперед, стране необходимо перестать «жить во лжи» о выходе из ЕС.

Великобритании необходимо четко осознать тот ужасающий провал, которым оказался проект Brexit как для того, чтобы улучшить свою политику в отношении Европы, так и для того, что более важно, чтобы привести внутреннюю политику в стабильное положение, — говорится в статье.

Журналисты обратили внимание, что выход страны из ЕС привел к резкому росту иммиграции, превысившей 900 тыс. человек в 2023 году, при этом не дав экономике обещанного развития. С 2020 года британская экономика росла медленнее, чем в еврозоне, а отношение госдолга к ВВП составляет более 100%, что не выделяет Великобританию на фоне европейских соседей, отмечает издание.

Консерваторы, находившиеся у власти 14 лет, потратили драгоценное время на второстепенные споры вокруг Brexit вместо глубоких реформ, подчеркивается в материале.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент страны Кароль Навроцкий готовит страну к выходу из Евросоюза. По словам главы МИД, он создает «психологическую и политическую почву для Polexit», называя европейскую интеграцию заговором против государства.

Великобритания
Евросоюз
Brexit
провалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армения закупила у США военные беспилотники
Перекупщики продают билеты на Ефремова за 50 тысяч рублей
Состоялись переговоры Белоусова и генсека ОДКБ
В Петербурге устроили судебную тяжбу из-за кошки
Анфиса Чехова вышла замуж
Генерал раскрыл, почему российский Су-75 станет кошмаром для Пентагона
Убивал при детях: в Казахстане накажут полицейских-бездельников
В Словакии признали нарушение важного соглашения с Россией
Толпа накричала на короля Британии из-за его опального брата
Что не так с олимпийскими медалями: почему они ломаются, кто пожаловался
В Италии назвали Коростелева «умничкой» после выступления на ОИ-2026
Футболисты «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» устроили массовую драку в Турции
Рябков раскрыл, почему переговоры по новому ДСНВ невозможны
Акробат сломал ногу во время выступления
Британию призвали признать «ужасающий провал» Brexit
Лавров посоветовал ЕС не питать иллюзий насчет поддержки войск американцами
Пашинян заявил о необратимости мирного процесса Армении с Азербайджаном
«Как дети малые»: США снова публично унизили европейских союзников
Балтийский фронт вместо украинского: Европа бросает танки к границам РФ
Море выбросило на берега Камчатки 17-метровый труп
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.