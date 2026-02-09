Британию призвали признать «ужасающий провал» Brexit

Великобритании спустя почти 10 лет после референдума необходимо открыто признать полный провал проекта Brexit как для европейской, так и для внутренней политики, пишет Politico. По мнению издания, чтобы двигаться вперед, стране необходимо перестать «жить во лжи» о выходе из ЕС.

Великобритании необходимо четко осознать тот ужасающий провал, которым оказался проект Brexit как для того, чтобы улучшить свою политику в отношении Европы, так и для того, что более важно, чтобы привести внутреннюю политику в стабильное положение, — говорится в статье.

Журналисты обратили внимание, что выход страны из ЕС привел к резкому росту иммиграции, превысившей 900 тыс. человек в 2023 году, при этом не дав экономике обещанного развития. С 2020 года британская экономика росла медленнее, чем в еврозоне, а отношение госдолга к ВВП составляет более 100%, что не выделяет Великобританию на фоне европейских соседей, отмечает издание.

Консерваторы, находившиеся у власти 14 лет, потратили драгоценное время на второстепенные споры вокруг Brexit вместо глубоких реформ, подчеркивается в материале.

