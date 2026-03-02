Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:05

Во Франции обругали «обожателей» войны с Россией после заявления об Иране

Филиппо: Британия, Франция и Германия бросились на Ближний Восток после России

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Заявления Великобритании, Франции и Германии об Иране показывают готовность втянуть Европу в еще один конфликт, отметил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х. Он подчеркнул, что речь идет о тех, кто «обожает воевать с Россией».

Вот и все, они хотят увязнуть в этой «превентивной войне»: это было так предсказуемо! Те же самые люди, которые уже обожают воевать с Россией, бросаются в другую войну, которая не является нашей! — написал политик.

Ранее лидеры Франции, ФРГ и Великобритании потребовали от Ирана немедленно прекратить «бесцеремонные» атаки по союзникам на Ближнем Востоке. В противном случае в отношении Тегерана будут приняты военные меры. Главы правительств трех стран выразили намерение координировать дальнейшие действия с США и региональными партнерами.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем заявила, что атаки на Иран были спланированы в то время, когда западные страны имитировали готовность к диалогу с Тегераном. По мнению дипломата, они вновь применили тактику, прежде опробованную в ходе Минских соглашений.

