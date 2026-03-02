Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам

Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам Al Hadath: один человек погиб при ударе Ирана по танкеру у берегов Омана

Иран нанес удар по нефтяному танкеру MKD VYOUM у берегов Омана, сообщил телеканал Al Hadath. В результате атаки один человек погиб.

Ранее сообщалось, что корабль Ocean Electra, принадлежащий греческой компании, потерпел аварию вблизи Ормузского пролива. Судно под флагом Либерии следовало курсом на дубайский порт, жертв нет, уточнили греческие официальные лица. Второе судно, Hercules Star, под испанским флагом подверглось атаке в 20 милях от берегов ОАЭ, но подробности этого инцидента не раскрываются.

В свою очередь Международная морская организация (IMO) выступила со срочной рекомендацией для всего мирового флота. В связи с обострением обстановки в регионе судовладельцам предложено временно исключить Ормузский пролив из маршрутов следования.

До этого атаке в Ормузском проливе подверглись нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов MKD Vyom в районе побережья Омана и судно Skylight под флагом Палау. Из-за этого в районе Ормузского пролива скопились нефтяные танкеры: более 150 судов ожидали входа из‑за приостановки движения.