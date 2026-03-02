Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:27

Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам

Al Hadath: один человек погиб при ударе Ирана по танкеру у берегов Омана

Запуск ракеты ВС Ирана Запуск ракеты ВС Ирана Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Иран нанес удар по нефтяному танкеру MKD VYOUM у берегов Омана, сообщил телеканал Al Hadath. В результате атаки один человек погиб.

Ранее сообщалось, что корабль Ocean Electra, принадлежащий греческой компании, потерпел аварию вблизи Ормузского пролива. Судно под флагом Либерии следовало курсом на дубайский порт, жертв нет, уточнили греческие официальные лица. Второе судно, Hercules Star, под испанским флагом подверглось атаке в 20 милях от берегов ОАЭ, но подробности этого инцидента не раскрываются.

В свою очередь Международная морская организация (IMO) выступила со срочной рекомендацией для всего мирового флота. В связи с обострением обстановки в регионе судовладельцам предложено временно исключить Ормузский пролив из маршрутов следования.

До этого атаке в Ормузском проливе подверглись нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов MKD Vyom в районе побережья Омана и судно Skylight под флагом Палау. Из-за этого в районе Ормузского пролива скопились нефтяные танкеры: более 150 судов ожидали входа из‑за приостановки движения.

