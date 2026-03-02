«Дело не в ядерных амбициях»: названа истинная причина атак США на Иран Политолог Перенджиев: Трамп хочет ослабить РФ и Китай с помощью атак на Иран

Президент США Дональд Трамп намерен ослабить позиции России и Китая с помощью атак на Иран, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, глава Белого дома стремится к захвату ресурсов, на которые претендуют РФ и КНР.

Конфликт США и Ирана приобретает глобальный характер. По факту, Трамп пытается установить контроль над всеми транспортными коридорами. Речь идет как о морских, так и о сухопутных. В частности, и о Каспийском. «Север — Юг» он вообще хочет нивелировать. Так что действия Штатов можно назвать битвой за транспортные коридоры. И одна из целей Трампа здесь — устроить блокаду Китаю и России, чтобы они отдали арктические ресурсы, которые контролируют. Так что дело там вовсе не в том, что Иран нес угрозу США, или из-за ядерных амбиций. Истинные причины — геоэкономические, — пояснил Перенджиев.

По его словам, Трамп осознает, что не сможет напрямую захватить необходимые ему территории, хотя и стремится присоединить Гренландию и Канаду. Однако, по словам Перенджиева, главе Белого дома этого недостаточно для восстановления былого величия страны. На этом фоне, указал политолог, президент США пытается добиться своих целей, захватывая ресурсы, особенно арктические.

Если у США не получится взять под свой контроль транспортные коридоры, то они попытаются хотя бы их обнулить. Сюда же планы Трампа по захвату Кубы и президента Венесуэлы [Николаса] Мадуро. Все эти действия — пазлы одной цепи, все взаимосвязано. Развернувшаяся недавно война между Пакистаном и Афганистаном также ставит под сомнение функционирование важных логистических маршрутов. Казалось бы, это разные конфликты, но ничего подобного, это все — попытка взять под контроль Хартленд, «сердце Евразии». Так что все только начинается. Трамп только начал борьбу, — заключил Перенджиев.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о начале «полномасштабной войны» с США. Он подчеркнул, что Тегеран планирует отомстить Штатам и Израилю за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.