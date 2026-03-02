Экономист раскрыл судьбу российской нефти на мировом рынке

Российскую нефть активно пытаются выдавить с мирового рынка на фоне ситуации вокруг Ирана, обратил внимание директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Федор Войтоловский в беседе с информационной службой «Вести». Однако, по его словам, такие планы обречены на провал.

Попытка выдавить российскую нефть с мирового рынка и российский сжиженный природный газ, ограничить возможности его продажи, становится все более призрачной и все более затруднительной в условиях, когда и Иран будет выведен с мирового рынка нефти, — убежден Войтоловский.

Он также не исключил, что мировые цены на нефть могут заметно подскочить на фоне нападения США и Израиля на Иран. Войтоловский отметил, что уже сейчас нефть марки Brent доходит до $80 (около 6 тыс. рублей) за баррель.

Ранее один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в саудовском городе Рас-Таннура был остановлен после атаки иранского беспилотника. Над территорией завода поднимается плотное облако дыма. Информация о масштабах ущерба, возможных жертвах и сроках восстановления работы НПЗ уточняется.