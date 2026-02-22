Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 01:00

Как сохранить зоркость: продукты и полезные привычки для здоровья глаз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зрение — сложный процесс, зависящий от множества факторов: образа жизни, наследственности, сопутствующих заболеваний и условий окружающей среды. Длительное использование экранов и недостаток сна могут способствовать усталости глаз. Врач общей практики и гериатр Елена Павлова в беседе с NEWS.ru рассказала, каковы основные причины ухудшения зрения, как не допустить осложнений и есть ли продукты, которые действительно хорошо влияют на состояние глаз.

Почему ухудшается зрение

Близорукость (миопия) может развиваться в детстве, подростковом возрасте или уже во взрослом. Чаще всего заболевание возникает в возрасте от 7 до 18 лет. Каковы причины развития болезни?

Во-первых, она возникает, если человек долго фокусирует зрение на близко расположенных предметах, что приводит к постоянному напряжению хрусталика и других структур глаза. Во-вторых, если оба родителя страдают близорукостью, вероятность проявления заболевания у ребенка возрастает. Кроме того, при длительной работе за монитором, гаджетами, при ношении контактных линз или из-за кондиционеров может сформироваться синдром сухого глаза, что вызывает дискомфорт, затуманивание и слезотечение. В итоге качество зрительной работы снижается.

Дальнозоркость, или гиперметропия, формируется при недоразвитии глазного аппарата. У взрослых это возникает с возрастом, обычно после 40–45 лет, так как хрусталик теряет эластичность и формируется пресбиопия (возрастная дальнозоркость).

Астигматизм, когда есть несколько фокусов и изображение размыто, возникает у детей из-за неправильной формы хрусталика или роговицы, а также травмы глаза. У взрослых причиной может быть операция по коррекции зрения.

После 50–60 лет резко возрастает риск катаракты, особенно у женщин. Это связано с возрастными изменениями в организме, такими как нарушение метаболизма и микроциркуляции, снижение эластичности и плотности хрусталика, снижение активности антиоксидантных систем. Сосудистые заболевания, такие как сахарный диабет, артериальная гипертензия и атеросклероз, могут ускорить развитие возрастных изменений, так как происходит нарушение питания сетчатки и зрительного нерва.

Также в этом возрасте крайне важно посещать офтальмолога и измерять внутриглазное давление, чтобы не пропустить еще одно тяжелое заболевание — глаукому. Часто она может протекать бессимптомно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как не допустить ухудшения зрения

Для того чтобы не допустить осложнений и снижения уровня зрения, важно регулярно посещать врача. Кроме того, необходимо делать перерывы при работе за монитором, с гаджетами и проводить гимнастику для глаз. Перерыв рекомендуется делать каждые 20 минут. Для этого нужно смотреть 20–30 секунд на объект, находящийся на расстоянии примерно шести метров.

Также необходимо использовать солнцезащитные очки с фильтром UV400 для защиты от УФ-излучения, чтобы снизить риски возникновения катаракты и макулодистрофии. Не менее важно отказаться от курения, так как это резко ухудшает кровоснабжение сетчатки и ускоряет развитие возрастных изменений.

Как часто нужно проверять зрение

Детям и подросткам нужно ежегодно проходить осмотры у офтальмолога. Регулярная проверка позволяет обнаружить отклонения еще на ранней стадии развития, что дает шанс исправить ситуацию с меньшими усилиями. Взрослым с 18 лет при отсутствии жалоб можно проверяться один-два раза в год. Осмотр пациентов старше 40 лет должен включать измерение глазного давления.

Какие продукты полезны для зрения

Вылечить нарушение зрения продуктами невозможно, но поддержать — вполне, чтобы не происходило оксидативного стресса, приводящего к ускорению возрастных изменений. Что нужно есть:

  • Еду, богатую лютеином и зеаксантином. Эти полезные микроэлементы можно получить из яичных желтков, шпината, капусты кале, кукурузы, тыквы.
  • Омега-3 поддерживает сетчатку и функцию фоторецепторов, помогает справиться с синдромом сухого глаза. Нужно добавить в рацион жирную морскую рыбу: лосося, скумбрию, сардину, оливковое масло.
  • Витамины С и Е, цинк — это антиоксиданты, замедляющие старение тканей глаза. Их можно получить из цитрусовых, орехов, болгарского перца, бобовых.
  • Антоцианы укрепляют сосудистую стенку и улучшают микроциркуляцию. Этими веществами богаты черника, смородина и ежевика.

Как сохранить зоркость: продукты и полезные привычки для здоровья глаз
