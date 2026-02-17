Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 13:38

Врач рассказал, как сохранить здоровье на сидячей работе

Врач Исмаилов: регулярные перерывы позволят сохранить здоровье на сидячей работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Регулярные перерывы раз в 30 минут позволят сохранить здоровье на сидячей работе, рассказал Lenta.ru невролог Али Исмаилов. Он подчеркнул, что работать необходимо в правильной позе.

Лопатки должны быть естественно сведены, чтобы грудная клетка оставалась открытой. Глаза должны смотреть прямо перед собой на уровне монитора, а голова держаться нейтрально, без чрезмерного наклона в сторону или вверх, так как длительный взгляд вниз или вверх приводит к переразгибанию шейного отдела и дополнительной нагрузке на мышцы, — рассказал Исмаилов.

По словам врача, легкая разминка поможет снять напряжение в шее, спине и плечах. Он отметил, что упражнения должны стать частью ежедневной рутины.

Ранее тренер Милена Гатаулина рассказала, что круговые движения тазом и плечами в разные стороны, наклоны головы, а также повороты корпуса помогут снять напряжение в спине. После сидячей работы она также посоветовала делать упражнение «замок» за спиной.

