Офтальмолог объяснил, как близорукость отражается на успеваемости детей

Детям, страдающим от близорукости, тяжелее усваивать учебные материалы, чем их сверстникам с хорошим зрением, заявил «МК в Ленобласти» офтальмолог Николай Щемеров. Он отметил, что это проблема негативно отражается на оценках школьников.

Около 80% информации из внешнего мира мы получаем через зрение, поэтому если ребенок плохо видит, он буквально теряет главный канал получения знаний. И нередко педагоги или родители думают, что ребенок ленится на уроках, хотя на самом деле причина в элементарном, — объяснил Щемеров.

Врач отметил, что ухудшение зрения у ребенка легко заметить. Обычно дети щурятся, глядя на доску, подносят учебники близко к лицу, трут глаза или жалуются на головную боль. В такой ситуации важно сразу обратиться к специалисту, так как дети часто адаптируются к плохому зрению, пока оно не начнёт серьёзно мешать жизни.

Ранее офтальмолог Дмитрий Сагоненко заявил, что при неправильном использовании контактных линз человек рискует потерять зрение из-за кератита. По его словам, это может произойти, если руки будут в грязи или если человек носит линзы во время простуды.