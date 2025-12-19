Офтальмолог рассказала, кто наиболее подвержен конъюнктивиту

Аллергики и сотрудники медицинских учреждений больше всех подвержены развитию конъюнктивита, заявила NEWS.ru врач-офтальмолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Динара Садыкова. По ее словам, зачастую болезнь также встречается у детей и лиц, работающих на вредных производствах.

Заболеть конъюнктивитом может абсолютно любой человек, но некоторые группы людей более уязвимы. В их число входят дети, особенно посещающие детские сады и школы, а также люди с ослабленным иммунитетом и аллергики. В группе риска также находятся люди, носящие контактные линзы, особенно при несоблюдении правил гигиены и режима ношения, и работники производств, связанных с химическими испарениями или пылью. Кроме того, заболеванию подвержены медицинские работники, контактирующие с больными вирусными и бактериальными инфекциями, — предупредила Садыкова.

Ранее офтальмолог Кристина Горбачева предупредила, что постоянное трение глаз может вызвать эрозию роговицы. Она подчеркнула, что это приводит к снижению четкости зрения, чувству песка в глазах и покраснению. По ее словам, такие симптомы требуют профессиональной медицинской помощи и постоянного контроля.