Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 10:10

Лучшее горячее на праздники! Нежный жюльен с курицей и грибами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ароматные грибы, мягкая курица и густой сливочный соус под слоем тянущегося сыра — жюльен идеально смотрится на праздничном столе. Готовится все буквально за полчаса, а результат — ресторанная подача.

Возьмите 300 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 1 луковицу, 200 мл сливок 20%, 70 г твердого сыра, 1 ст. л. муки, 1 ст. л. сливочного масла, соль и перец.

Поставьте сковороду на огонь, растопите сливочное масло. Нарежьте курицу небольшими кубиками и обжарьте 5 минут, чтобы кусочки слегка подрумянились. Добавьте мелко нарезанный лук, посолите, готовьте еще 3 минуты.

Положите тонко нарезанные грибы, перемешайте, жарьте 7 минут, пока шампиньоны не уменьшатся в объеме. Всыпьте муку, быстро размешайте, чтобы не было комков. Влейте сливки тонкой струйкой, доведите до густоты на среднем огне.

Разложите смесь по кокотницам или небольшим формочкам, посыпьте тертым сыром. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте 10–12 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

Подавайте горячим — именно в таком виде жюльен раскрывает свой вкус полностью.

  • Совет: если хотите более насыщенный вкус, замените половину сливок на сметану — соус получится гуще.

Шедевр на Новый год: готовим изысканную перепелку — для настоящих гурманов.

Читайте также
Забудьте о диетах с этим супом для похудения из кабачков: очень просто
Семья и жизнь
Забудьте о диетах с этим супом для похудения из кабачков: очень просто
Мировая закуска из трёх ингредиентов: смешивается за 5 минут, а получается — просто огонь
Общество
Мировая закуска из трёх ингредиентов: смешивается за 5 минут, а получается — просто огонь
Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина
Семья и жизнь
Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина
Райское наслаждение: рулет «Баунти» без выпечки — вкуснее, чем конфеты!
Семья и жизнь
Райское наслаждение: рулет «Баунти» без выпечки — вкуснее, чем конфеты!
Ваши булочки с корицей отдыхают. Яблочные розы в слоёных корзинках — просто нарезала, свернула и испекла
Общество
Ваши булочки с корицей отдыхают. Яблочные розы в слоёных корзинках — просто нарезала, свернула и испекла
рецепты
простой рецепт
быстрые рецепты
рецепт
кулинария
кухня
грибы
закуски
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, каких перемен в мире ждать при захвате Гренландии США
Брат голливудского актера умер от страшных последствий алкоголизма
Как отучить питомца выпрашивать еду со стола: инструкция
Ученые ответили, когда на Земле начнутся магнитные бури
Убившего лошадь тигра поймали в Приморье
Россиянам рассказали, как не угробить себя в первые рабочие дни
Минобороны показало кадры с флагом России в освобожденных Подолах
Американские компании побоялись инвестировать в Венесуэлу
«Должны понять»: Туск назвал главную угрозу для НАТО
Почему не работает WhatsApp 8 января: где сбои в России, когда заблокируют
Выигравшие миллионы россияне не забрали свои деньги
«Полноценное вторжение в Россию»: в Госдуме потребовали военный ответ США
В Европе задумались об отправке войск в Гренландию из-за угроз Трампа
В Китае жестко осудили планы Трампа усилить санкционное давление на Россию
Магнитные бури сегодня, 8 января: что завтра, апатия, проблемы с ЖКТ
Более 70 дронов ВСУ пытались пролететь над российским регионом ночью
Девушка после купания в чане на дровах потеряла сознание и посинела
Секрет стройности в тарелке: суп для похудения, который работает
Легко похудеть после праздников: реальные способы вернуть форму без диет
«Поставил перед дилеммой»: в Китае объяснили, как Путин загнал НАТО в тупик
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.