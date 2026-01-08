Лучшее горячее на праздники! Нежный жюльен с курицей и грибами

Ароматные грибы, мягкая курица и густой сливочный соус под слоем тянущегося сыра — жюльен идеально смотрится на праздничном столе. Готовится все буквально за полчаса, а результат — ресторанная подача.

Возьмите 300 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 1 луковицу, 200 мл сливок 20%, 70 г твердого сыра, 1 ст. л. муки, 1 ст. л. сливочного масла, соль и перец.

Поставьте сковороду на огонь, растопите сливочное масло. Нарежьте курицу небольшими кубиками и обжарьте 5 минут, чтобы кусочки слегка подрумянились. Добавьте мелко нарезанный лук, посолите, готовьте еще 3 минуты.

Положите тонко нарезанные грибы, перемешайте, жарьте 7 минут, пока шампиньоны не уменьшатся в объеме. Всыпьте муку, быстро размешайте, чтобы не было комков. Влейте сливки тонкой струйкой, доведите до густоты на среднем огне.

Разложите смесь по кокотницам или небольшим формочкам, посыпьте тертым сыром. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте 10–12 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

Подавайте горячим — именно в таком виде жюльен раскрывает свой вкус полностью.

Совет: если хотите более насыщенный вкус, замените половину сливок на сметану — соус получится гуще.

