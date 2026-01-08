Ваши булочки с корицей отдыхают. Яблочные розы в слоёных корзинках — просто нарезала, свернула и испекла

Действительно, эти изящные розы из яблок в хрустящих корзинках — достойная альтернатива привычной выпечке. Они выглядят как настоящее кулинарное искусство, но их секрет в невероятной простоте. Тонкие лепестки из яблок, пропитанные мёдом и корицей, и слоёное тесто создают идеальный дуэт нежности и хруста, даря ощущение праздника даже в обычный день.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоёного теста (500 г), 2–3 красных яблока, 4 ст. л. мёда, 1 ч. л. корицы, сок половины лимона, сливочное масло для смазки форм. Яблоки, не очищая от кожуры, разрежьте пополам, удалите сердцевину и нарежьте поперёк очень тонкими полукруглыми дольками. Перемешайте их с лимонным соком, чтобы не потемнели. Залейте дольки кипятком на 2–3 минуты для гибкости, затем обсушите. Разморозьте и раскатайте тесто, нарежьте его на полоски шириной 4–5 см. Смажьте каждую полоску мёдом и присыпьте корицей. Выкладывайте яблочные дольки вдоль полоски внахлёст так, чтобы они выступали за верхний край. Сверните полоску в рулет, защипните низ и поставьте вертикально в смазанную маслом форму для маффинов, расправляя «лепестки». Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до готовности теста. Дайте остыть в формах 10 минут, затем аккуратно извлеките. Перед подачей можно слегка присыпать сахарной пудрой.

